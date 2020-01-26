أهم النصائح الطبية للوقاية من فيروس كورونا

26 يناير 2020 - 10:17 م

ينتقل فيروس كورونا، الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرًا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة الصينية، عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

مع ذلك، إلا أنه بالإمكان الوقاية من عدوى المرض المميت، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين السابقين في مركز السيطرة على الأمراض، وعميد كلية نيويورك الطبية، الدكتور روبرت آملر، إن هناك إجراءات يتعين اتخاذها للحماية من الفيروس هي نفسها التي يتعين اتخاذها عند التعرض لأية أمراض تنفسية أخرى، مثل الأنفلونزا.

ابقَ بعيدًا عن المصابين بالفيروس قدر الإمكان

أفضل طريقة لتجنب إصابة شخص مريض بفيروس كورونا - أو أي شخص آخر - هي البقاء في المنزل، على أن يتم الابتعاد بمسافة لا تقل عن ستة أقدام على الأقل عن الشخص الذي يعاني من السعال.

مثل الإنفلونزا، ينتقل فيروس كورونا عبر قطرات صغيرة من البصق، وإذا كنت على مقربة من استنشاق جزيئات صغيرة عن غير قصد، فذلك يعرضك للخطر.

غسل اليدين جيدًا

عندما قالت منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه وصف تفشي الفيروس التاجي بأنه يستدعي فرض حالة طوارئ دولية، ونصحت بغسل اليدين للوقاية منه، قوبل ذلك بالغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن الخبراء يدعمون تلك التوصية. يقول الدكتور آملر: "من أفضل الطرق لتجنب إصابة نفسك بغسل اليدين بشكل متكرر"، نظرًا لأن الجراثيم تنتقل عبر الأيدي.

وتتحدد عدد المرات التي تحتاج فيها إلى غسل يديك، وفقًا لأنواع البيئات التي تتواجد فيها.

يقول الدكتور آملر: "إذا كنت أنت وحدك ولم يكن هناك شخص آخر، فتكرار الغسيل يكون أقل، إذا كان هناك طفل في منزلك أو شخص بالغ مريض، عليك غسل يديك باستمرار".

وأوضح أن معقم اليدين، وإن كان يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من الكحول، لكن أن الغسيل أفضل بكثير لأنه يساعد على إزالة الجراثيم.

ارتداء الأقنعة

أظهرت الصور المتداولة عددًا لا يحصى من الأشخاص في الصين وفي المطارات يرتدون الأقنعة. لكن الأدلة تشير إلى أن الأقنعة قد تقلل إلى حد ما من مخاطر الانتقال الفيروسي ولكن لا تمنعه ??تمامًا.

يقول الدكتور آملر: "سيكون القناع واقيًا إذا تم ارتداؤه جيدًا، وهو مفيد بشكل أكبر عندما يتم ارتداؤه لفترة قصيرة.

وتعتمد فعالية الأقنعة أيضًا على النوع الذي تستخدمه. يقول الدكتور آملر: "بعض الأقنعة" تسمح بمرور الهواء والقطرات. إن N-95 [الصناعي] أكثر فاعلية لأنه مصمم لمنع دخول 95 بالمائة من الجزيئات".

الجانب السلبي هو أن الأقنعة السميكة، التي تُستخدم غالبًا في أعمال الإنشاء الخفيفة والطلاء، غير مريحة وقد تجعل التنفس أكثر صعوبة.

التقليل من استخدام الوسائد والأغطية على الطائرة

مع وجود فحص المطار في البلدان المتأثرة بالفيروس، تكون هناك احتمالات بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا ومعدٍ، وإذا كنت تعاني من مرض كامن أو كنت قلقًا، فقد يكون من الأفضل تقليل ما تشاركه خلال الرحلات الجوية.

يقول الدكتور آملر: "لبست هناك معرفة حقيقية بخصوص الوسائد والبطانيات المستخدمة على متن الطائرات. إنهم يظلون في المجال الجوي لفترات طويلة من الزمن".

على الرغم من أنه يقول إنه من غير المحتمل أن تكون "وسيلة" للعدوى، إلا أنه يقول إنه "من المستحيل أن تعرف على وجه اليقين، ما لم تحضر وسادتك أو بطانية خاصة بك".

وذكر أن معظم الدراسات حول الطائرات التجارية المشتركة تشير إلى أن طاولة الدرج وجيب المقعد الخلفي يحملان الجراثيم نتيجة استخدامهما من قبل الركاب.

ارتداء القفاز

لا شك أن وسائل النقل العام تعج بالأطنان من الجراثيم. يقول الدكتور آملر: "عندما تكون مسافرًا باستخدام وسائل النقل العام، يجب ارتداء القفازات، وهذا لن يساعدك فقط في تقليل مخاطر إصابتك بفيروس كورونا أثناء السفر، ولكن في الإصابة بحشرة أكثر شيوعًا وأكثر فتكًا: الأنفلونزا.

وأوصى مركز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة باتباع التوصبات التالية:

تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة "هوبى"، بما في ذلك "ووهان".

تجنب الاتصال مع المرضى.

تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) ، وأسواق الحيوانات ، والمنتجات الحيوانية (مثل اللحوم غير المطهية).

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

استخدم مطهر الأيدي المعتمد على الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء.

قد يتعرض كبار السن والمسافرين الذين يعانون من مشكلات صحية لخطر الإصابة بأمراض أكثر شدة، ويجب عليهم مناقشة السفر إلى "ووهان" مع مقدم الرعاية الصحية.

إذا سافرت إلى مقاطعة "هوبى" بالصين، بما في ذلك "ووهان"، خلال الـ 14 يومًا الماضية وشعرت بالغثيان من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس، فيجب عليك:

طلب الرعاية الطبية على الفور. قبل أن تذهب إلى مكتب الطبيب أو غرفة الطوارئ، اتصل بالموقع وأخبرهم عن سفرك الأخير والأعراض التي ظهرت عليك.

تجنب الاتصال مع الآخرين.

لا تسافر أثناء المرض.

غط فمك وأنفك بمنديل (وليس يديك) عند السعال أو العطس.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

استخدم مطهر الأيدي المعتمد على الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء.