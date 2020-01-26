"الديهي": ما حدث في 25 يناير الماضي صفعة من المصريين

26 يناير 2020 - 10:30 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر رغم ما تعرضت له من حروب الجيل الأول والثاني والثالث والرابع، فهي عصية على الكسر، منذ أول بذرة شيطانية زرعت في مخطط هدم مصر عام 1928، من قبل المخابرات البريطانية التي زرعت حسن البنا، والتي أثمرت العديد من الثمار الشيطانية الأخرى من الإخوان حتى الآن.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإخوان وصلوا لمرحلة العجوز الشمطاء التي لا تلد، فشجرة الإخوان أصيبت بعطب وعفن شديد وبدأت تتساقط، وبعض غصون شجرة الإخوان موجودين خارج مصر، لكنهم فقدوا القدرة على التأثير على الناس باسم الدين، معقبًا: "الناس فضحتهم".



وتابع: "الإخوان كانت تستعين بالفنانين أمثلة عمرو واكد وخالد أبو النجا، وبعض الأمثلة مثل محمد البرادعي، ولم ينجحوا في التأثير على المصريين، وأخيرًا استعانوا بمقاول فنان يتحدث بلغة سوقية من إسبانيا، وهو شخص ساقط مأجور ، استعانوا به لعمل ثورة تيك أواي، بالتنسيق مع جميع إعلاميي الإخوان وقياداتهم في الخارج، وتم عمل العديد من الحوارات للتسويق له.

