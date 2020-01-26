» مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية وابنته في حادث مفجع

لقي لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، كوبي براينت، مصرعه إثر حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا.



وأفات شرطة لوس أنجلوس، في بيان عبر حسابها في تويتر، مساء الأحد، أن براينت (41 عاما) توفي في حادث مروحية بمدينة كالاباساس.