» إصابة مصري و24 أجنبيًا في تصادم أوتوبيس بأسوان

26 يناير 2020 - 11:10 م

أصيب 25 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل عند مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان.



وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا بالحادث، وعلي الفور جرى الدفع بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفي الصداقة الجديدة في أسوان.

