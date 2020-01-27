تعليق ناري لـ"أديب" على تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية

27 يناير 2020 - 12:00 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على حصول منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس أفريقيا بتونس، قائلا :" كرة اليد المصري قصة نجاح مستمرة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر ، يوم الأحد، أن مباراة مصر وتونس لليد كانت صعبة جدًا، مهنئا المنتخب المصري بفوزه بالبطولة، مشدد علي أنه إنجاز كبير، حيث أن هناك منافسة قوية بين مصر ودول شمال أفريقيا في كرة اليد،قائلا:، "ولادنا شرفونا، وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم".

