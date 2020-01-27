» فنانة شهيرة تكشف سر غيابها الإعلامي في البرامج

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زينة
زينة

المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة زينة، عن سر اختفائها عن الظهور الإعلامي في الفترات الماضية، والتي وصلت إلى 10 سنوات قائلة: "أنا مش بعرف أمثل أو أكذب في البرامج عشان كده ظهوري كان بيخسرني مش بيكسبني".
وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد: "ظهوري تليفزيونيا ضايق الكثير من الناس، والناس بتقول مالها بتضحك كده ليه، مالها بتقول كلام وحش عن أصحابها، فلاقيت نفسي عمالة أخسر وأنا لسه بقول يا هادي".
وتابعت: "لم أستطع مجاراة الوضع لذلك توقفت عن الظهور في الإعلام"، قائلة: "الناس قالتلي متقوليش الصراحة، ولو مش بتحبي حد متقوليش عليه، قولي كل أصحابي حلوين وكل زملاتي حلوين".
وأكملت الفنانة زينة قائلة: "كل الناس قالوا لي عيبك الصراحة، وأني بفهم الناس غلط لأني بحس إنهم طيبين".

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