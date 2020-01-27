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ترامب وبوتين والأسد

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عمرو أديب: "ما تستغربوش لو لقيتوا ترامب بكرة الصبح في دمشق"

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ترامب وبوتين والأسد
ترامب وبوتين والأسد

المصريون ـ متابعات

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أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تسريبات نشرت عن تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى سوريا، مشيرًا إلى أن بوتين طلب من بشار الأسد، أن يوجه دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة سوريا.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "الدنيا بقت غريبة، مفيش شيء مضمون.. محدش يقول أن في حاجة مينفعش تحصل"، منوها بأن وزير خارجية إيران صرح أنهم مستعدون على إجراء مفاوضات جديدة مع أمريكا.
وتابع الإعلامي عمرو أديب: "يبدو أن ترامب قادر على أنه يعمل اللي هو عايزه.. سيبك من اللي بيتريقوا على شعره"، منوها بأن ترامب لم يقل شيء إلا وفعله، مستطردا: "متستغربوش لو لقيتوا ترامب في دمشق".

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