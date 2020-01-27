مذيع الجزيرة يهاجم الإخوان: تنظيم وهمي وليس له أي دور

27 يناير 2020 - 05:58 ص

عرضت الإعلامية أماني الخياط مقطعا فيديو لأحمد منصور - مذيع الجزيرة - يهاجم فيه جماعة الإخوان.



وعرضت أماني في برنامجها "الكبسولة" - المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" - حوارا بين أحمد منصور وقيادي إخواني ، حيث يقول أحمد منصور: ما علاقة مكتب الإرشاد بهذا التنظيم الوهمي المسمى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟



وتابع: ألا يحق لأي شخص في التنظيم الدولي أن يخرج ويتكلم باسمكم؟



وتساءل: لماذا يترك الإخوان تنظيما وهميا مثل التنظيم الدولي للإخوان أسس قبل 30 عاما في ظروف معينة يتحكم به الآن 3 أو 4 أشخاص .. تنظيم ليس له أي دور وليس له وجود على الساحة .. لماذا لا يتخذ الإخوان قرارا بحل هذا الأمر وإلغاء جزء من الأزمة القائمة بينهم وبين حكومات العالم؟



