أغرب ما فعله أحمد عز حين طلبت منه زينة التبرع بالدم لإنقاذ ابنه

27 يناير 2020 - 06:27 ص

كشفت الفنانة زينة عن موقف صادم حدث بينها وبين الفنان أحمد عز بعد ولادة توأمها "عز الدين و زين الدين".



وقالت في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: بعد الولادة - وكنت حينها في أمريكا - أصيب واحد من أولادي بمشكلة صحية تطلبت نقل دماء .



وأضافت: رفضوا الحصول على دماء مني لأن المفترض أن يحدث هذا بعد 6 شهور من الولادة ولم تكن هذه المدة مرت.



وتابعت: اتصلت بأحمد عز وطلبت منه التبرع بالدم للطفل ، وقلت له (سوف أمضي لك على أي ورقة تطلبها لكن أرجوك انقذ الطفل) ، فقال لي (مش هما دول اللي فضلتيهم عليا؟ .. يارب ترجعي بايدك فاضية)".



