» ظهور أحمد الفيشاوي مع فتاة في عمر ابنته .. والجمهور يهاجمه

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أحمد الفيشاوي
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أحمد الفيشاوي

ندى الكامل

لينا الفيشاوي

تعرض الفنان أحمد الفيشاوي لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مع فتاة في عمر ابنته لينا.

ونشر "الفيشاوي" صورة مع فتاة تدعى "ليليان" ، مهنئًا إياها بعيد ميلادها .

ولم يُعرف متابعي "الفيشاوي" هوية الفتاة وعلاقتها به قبل أن تكشف مصادر أن "ليليان" هي ابنة زوجته سيدة الأعمال ندى الكامل.

وتعرض "الفيشاوي" لهجوم شديد بسبب اهتمامه بـ"ليليان" في الوقت الذي يتجاهل فيه ابنته "لينا" التي لطالما اشتكت كثيرًا من ابتعاده عنها ، متسائلين: وأين حق لينا؟

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