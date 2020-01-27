» فنان شهير: أولادي غير مسلمين رغم أنني مسلم

أحمد عادل شعبان
أطلق الفنان الهندي الشهير شاروخان عدة تصريحات صادمة بشأن ديانته وديانة أولاده.
وقال النجم الهندي الشهير "شاروخان" إن ديانته هي الإسلام لكن زوجته "هندوسية" ، موضحًا أن مسألة الدين ليست محلا للمناقشة في منزله.
وأضاف: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .
واستدرك: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني مؤمن بمباديء الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.
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