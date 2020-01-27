» إعلامية شهيرة تهاجم إيهاب توفيق: طالع ترقص وأبوك متوفي في حريق؟

27 يناير 2020 - 08:28 ص

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما حادا على الفنان إيهاب توفيق بعد إحيائه حفل عقب وفاة والده بأسبوعين.



وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الصور المتداولة لـ"توفيق" قائلة: الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني .



وأضافت: مايقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع و شعب المسخره أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى.



وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق بعد احتراق فيلته قبل أسبوعين.

