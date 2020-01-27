» إعلامية شهيرة تهاجم إيهاب توفيق: طالع ترقص وأبوك متوفي في حريق؟

أحمد عادل شعبان
شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما حادا على الفنان إيهاب توفيق بعد إحيائه حفل عقب وفاة والده بأسبوعين.
وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الصور المتداولة لـ"توفيق" قائلة: الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني .
وأضافت: مايقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع و شعب المسخره أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى.
وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق بعد احتراق فيلته قبل أسبوعين.
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