  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

مورينيو: محمد صلاح صدمني وخيّب ظني

قيادى إسلامى يدعو لمقاطعة برنامج محمد ناصر و"مكملين"

محمد ناصر يهاجم قطر: بتفكرني بالراجل القصير اللي عايز يطول

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

صدمة لجماهير الأهلي بخصوص رمضان صبحي

أحمد عز

أغرب ما فعله أحمد عز حين طلبت منه زينة التبرع بالدم لإنقاذ ابنه

أحمد منصور

مذيع الجزيرة يهاجم الإخوان: تنظيم وهمي وليس له أي دور

قفشة

صورة صادمة وراء استبعاد "قفشة" من مباراة النجم الساحلي

ترامب وبوتين والأسد

عمرو أديب: "ما تستغربوش لو لقيتوا ترامب بكرة الصبح في دمشق"

ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

الخرباوي يكشف سر "طاقية الخلافة" للإخوان

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية

كوبي

محمد صلاح ينعي أسطورة كرة السلة بكلمات مؤثرة

إعلامية شهيرة تهاجم إيهاب توفيق: طالع ترقص وأبوك متوفي في حريق؟

الصفحة الأخيرة

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد .. أغرب ما فعله إيهاب توفيق في عزاء والده

#

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

#

بالصور.. نجوم الفن يشاركون إيهاب توفيق تشييع جنازة والده

#

مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

ايهاب توفيق

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما حادا على الفنان إيهاب توفيق بعد إحيائه حفل عقب وفاة والده بأسبوعين.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الصور المتداولة لـ"توفيق" قائلة: الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني .

وأضافت: مايقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع و شعب المسخره أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى.

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق بعد احتراق فيلته قبل أسبوعين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة تهاجم إيهاب توفيق: طالع ترقص وأبوك متوفي في حريق؟
» فنان شهير: أولادي غير مسلمين رغم أنني مسلم
» ظهور أحمد الفيشاوي مع فتاة في عمر ابنته .. والجمهور يهاجمه
» ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين لـ 80 حالة
» فنانة شهيرة تكشف سر غيابها الإعلامي في البرامج
» "الخياط" تكشف الوجه الخبيث للجماعة الإرهابية
» إصابة مصري و24 أجنبيًا في تصادم أوتوبيس بأسوان
» الأهلي يرد اعتباره أمام النجم ويحيى آماله بدوري الأبطال
» مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية وابنته في حادث مفجع
» ريال مدريد يفوز على بلد الوليد بشق الأنفس في "الليجا"
» سما المصري تقتحم معرض الكتاب بملابس النوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح