شاهد.."ليبرون" ينفجر باكيا بعد وفاة الأسطورة

27 يناير 2020 - 09:13 ص

انهار نجم كرة السلة"ليبرون جيمس" باكيا فور علمه بوفاة صديقه أسطورة كرة السلة كوبي براينت، مساء أمس.

ويظهر مقطع الفيديو ليبرون وهو يجهش بالبكاء في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد وصول أفراد فريقه" لوس أنجلوس ليكرز" عائدين من مباراة في فيلادلفيا.

وفي مقطع الفيديو عانق جيمس العديد من الأشخاص وهو يبكي ويمسح دموعه، عقب علمه لخبر الوفاة، وكان قد تحدث بشكل مؤثر عن الأسطورة قبل وفاته بالعديد من الساعات بعد أن تمكن من تحطيم الرقم القايسي لـ"براينت" في عدد النقاط المسجلة في كرة السلة في التاريخ.

جدير بالذكر أن أسطورة كرة السلة المعتزل، لقي مصرعه أثر تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا أمس الأحد، فاجعا عالم الرياضة بأكمله.