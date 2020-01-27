طائرة إيرانية تهبط في وسط "الشارع"

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متابعات- أمينة عبد العال

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إيران

مواقع التواصل

طائرة إيرانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة هبطت اضطراريا على الطريق العام، وأثارت الرعب بين المواطنين دون أن تحدث أي إصابات، مما أثار ضجة على مواقع التواصل.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة إخلاء الطائرة من ركاب الطائرة التي ظهرت مستقرة تماما على الأرض بعد تحطم عجلاتها.

جدير بالذكر أن الطائرة كانت تحمل على متنها 130 شخصا وهي تابعة لشركة" قزيون" الإيرانية المتخصصة في الرحلات الداخلية و محدودة في الرحلات الدولية، وخرجت عن المدرج المخصص لها في مطار مدينة"معشور" أثناء الهبوط، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.


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