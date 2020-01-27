حادث مروع يهز الطائف

27 يناير 2020 - 09:35 ص

أصيب 15 شخصا في حادث مروري هز الطائف صباح اليوم لتصادم أتوبيس يقل معلمين وطلبة وسيارة على طريق الخيالة بالاتجاه نحو محافظة تربة.

في سياق متصل أعلن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف ،شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادث وعلى الفور توجهت عربات الإسعاف وتبين أن الحادثة لحافلة من نوع "جيمس" بها معلمات وطالبات.

وأشار في تصريحات صحفية نشرتها "صدى" إلى أنه تم نقل 7 حالات عن طريق الهلال الأحمر والصحة و8 حالات تم نقلهم عن طريق المواطنين قبل وصول فرق الإسعاف، لافتا إلى أن الفرق التي شاركت في الحادث 4 فرق من الهلال الأحمر ما بين الطائف والباحة، و3 فرق من الصحة.