طليقة على ربيع تنشر صورة لها أمام الكعبة وتثير ضجة

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الكعبة

عمرة

على ربيع

ندى محمود

شاركت طليقة الفنان على ربيع، متابعيها، عبر حسابها على "فيس وك"، بصورة لها مع ابنتها أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة. 

كانت ندى محمود طليقة علي ربيع، نشرت مؤخرًا صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ندى محمود في الصورة وعلي سلالم طائرة مرتدية عباءة سوداء وطرحه سوداء متجهة إلى السعودية لأداء عمرة. 

يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.


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