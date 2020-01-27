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مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن محكمة الجنايات في الكويت قضت بسجن وافد مصري 20 عاما بعد اتهامه بالاستيلاء على 51 مليون درهم إماراتي (نحو 13 مليون دولار) خلال عمله كمحاسب في سفارة الكويت بأبو ظبي منذ 2007 إلى 2012.

وحسب صحيفة الراي الكويتية، يوم الاثنين، فإنّ ”المحاسب الوافد استولى على 51 مليون درهم من أموال مكتب الارتباط العسكري لسفارة دولة الكويت في أبوظبي من مصروفات العلاج التابعة لوزارة الدفاع الكويتية خلال أعوام 2007 إلى 2012“.

وأضافت الصحيفة أن تفاصيل القضية تكشفت بعدما ”تقدم وكيل وزارة الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد وافد مصري يعمل محاسبا بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة دولة الكويت في أبوظبي بدولة الإمارات“.

وأشارت إلى أن ”البلاغ اتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم إماراتي من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى بنك أبوظبي التجاري عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية“.

وبينت أن ”مراجعة ما تيسّر من كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتي 2012 أسفرت ومن دون إجراء جرد عن اختلاس المتهم الأول إجمالي مبلغ 51 مليونا و115440 درهما إماراتيا“.

وكشفت التحريات عن أن المتهم ”قام بتزوير قيمة الشيكات الموقعة من المخول بالتوقيع بإضافة مبالغ فيها وصرفها نقدا أو لحامله على نحو ما قرره سالفو الذكر. كما تبين استيلاء المتهم على مبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية“.

وقالت الصحيفة الكويتية إن ”المتهم اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، وأقر أن من اختصاص وظيفته بمكتب الملحق العسكري المذكور تحرير الشيكات، وأنه كان يترك مساحة فراغية في خانة المبلغ بالأرقام تسمح بإضافة أرقام أخرى، ويترك السطر الأول في خانة الأرقام بالأحرف خاليا، وكتابة المبلغ بالأحرف على السطر الثاني“.

وأضاف أنه ”بعد اعتماد الشيك يتمكن من زيادة المبلغ بالأحرف والأرقام وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليوني درهم قام بتحويل جزء كبير منه إلى بلده عن طريق شركات الصرافة باسمه“.

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