» زينة تصدم الجميع: تزوجت أحمد عز عرفيًا

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احمد عز

زينة

عمرو أديب

عرفي

خرجت الفنانة زينة، أخيرًا عن صمتها، كاشفة كواليس زواجها من أحمد عز بعد قصة حبة دامت عشر سنوات، موضحة أنهما تزوجا عرفيًا بمعرفة أسرتها وبعض من أصدقائها.

وظهرت الفنانة زينة، أمس الأحد، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، حيث قالت:"تزوجت أحمد عز، زواجًا عرفيًا يوم 15 يونيو 2012، في حفل أقيم بمنزل شقيقتي وبحضور أسرتي ومجموعة من أصدقائي، وذلك بعد قصة حب دامت لعشر سنوات".

وتابعت "زينة" خلال لقائها،"قررنا السفر بعد ذلك لأمريكا، لقضاء شهر العسل، ولتوثيق زواجنا بالقنصلية المصرية، حتى يصبح زواجًا مدنيًا"، مضيفة: "قال لي إنه ذاهب لتوثيق الزواج، ورفض اصطحابي معه، خوفًا من إثارة الشُبهات، نظرًا لأنه أخبرني بأنه يريد إخفاء أمر زواجنا عن الجمهور لفترة".

واستطردت:"كنت أحبه حبًا أعمى، وأنفذ كل أوامره، حتى أنني رفضت بعض الأعمال تلبية لطلبه، ولكنني رفضت أن أوافقه على قرار اعتزالي الفن، فدائمًا ما شعرت بالقلق تجاه ذلك القرار".

واختتمت زينة حديثها: "عدنا سويًا إلى مصر، وأقمنا في نفس المنزل كأي زوجين عاديين، حتى أننا كنا نستقبل الضيوف، فزوجنا معلن لكل من يعرفنا، ولكننا أخفيناه عن الجمهور".

كانت الفنانة زينة قد رفعت دعوى نفقة ضد الفنان أحمد عز، تلزمه بمصاريف دراسة توأميه، لكنه رفع في المقابل دعوى يطالب فيها بالإشراف على تعليم أبنائه نظرًا لارتفاع تكاليف المصاريف المدرسية التي تعدت 900 ألف جنيه.


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