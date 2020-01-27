» الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها

27 يناير 2020 - 10:10 ص

رفضت عائلة فلبينية الحصول على مبلغ مالي مقداره مليون دولار ”دية“ عن مقتل ابنتها العاملة في الكويت على يد صاحب العمل وهو مواطن كويتي.



وبحسب صحيفة ”مانيلا بولتين“ الفلبينية، قالت خالة القتيلة نيللي باديرنال: إن والد جينيلين فيلافيندي رفض المبلغ الذي قدمه صاحب العمل الكويتي للضحية، كحل لتسوية التهم الجنائية التي نتجت عن مقتل ابنته في الكويت في 28 ديسمبر الماضي.



كان عدد من مكاتب العمالة المنزلية في الكويت قد قدموا تبرعا رمزيا لأسرة العاملة المنزلية الفيلبينية المقتولة، مصحوبا بكتاب تعزية ومواساة في محاولة من تلك المكاتب لتهدئة الأجواء التي سادت في أعقاب الحادثة.



وأضافت الصحيفة: ”عائلتنا تريد العدالة لمقتل جينيلين“، مشيرة إلى أن ”أفرادا من وزارة الشؤون الخارجية جاءوا إلى نورالا، جنوب كوتاباتو يوم الخميس الماضي لحضور مراسم دفن جينيلين، وطلبوا من والد الضحية، توقيع وثيقة تشير إلى تسوية القضية في مقابل 50 مليون بيزو فيلبيني“.



وطالبت خالة العاملة المقتولة بمعاقبة القاتل بالإعدام، مشيرة إلى أنه ”لا يمكننا قبول الطريقة التي قتلت بها“.





