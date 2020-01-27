  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقطع من الفيديو

طائرة إيرانية تهبط في وسط "الشارع"

مقطع من الفيديو

يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

الكويت

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

فرق اسعاف الطائف

حادث مروع يهز الطائف

ليبرون جيمس يبكي بالدموع بعد وفاة براينت

شاهد.."ليبرون" ينفجر باكيا بعد وفاة الأسطورة

الدولار اليوم

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

مورينيو: محمد صلاح صدمني وخيّب ظني

قيادى إسلامى يدعو لمقاطعة برنامج محمد ناصر و"مكملين"

محمد ناصر يهاجم قطر: بتفكرني بالراجل القصير اللي عايز يطول

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

صدمة لجماهير الأهلي بخصوص رمضان صبحي

أحمد عز

أغرب ما فعله أحمد عز حين طلبت منه زينة التبرع بالدم لإنقاذ ابنه

الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها

عرب وعالم

الكويت
الكويت

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

#

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.42 مليار دولار

#

متابعة تحرج فنانة شهيرة: "دمك تقيل ومش مقبولة" .. وهكذا ردت عليها

#

إسرائيل تصادر 3.6 ملايين دولار من الأموال الفلسطينية

الكويت

دولار

مقتل

مليون

رفض

رفضت عائلة فلبينية الحصول على مبلغ مالي مقداره مليون دولار ”دية“ عن مقتل ابنتها العاملة في الكويت على يد صاحب العمل وهو مواطن كويتي.

وبحسب صحيفة ”مانيلا بولتين“ الفلبينية، قالت خالة القتيلة نيللي باديرنال: إن والد جينيلين فيلافيندي رفض المبلغ الذي قدمه صاحب العمل الكويتي للضحية، كحل لتسوية التهم الجنائية التي نتجت عن مقتل ابنته في الكويت في 28  ديسمبر الماضي.

كان عدد من مكاتب العمالة المنزلية في الكويت قد قدموا تبرعا رمزيا لأسرة العاملة المنزلية الفيلبينية المقتولة، مصحوبا بكتاب تعزية ومواساة في محاولة من تلك المكاتب لتهدئة الأجواء التي سادت في أعقاب الحادثة.

 وأضافت الصحيفة: ”عائلتنا تريد العدالة لمقتل جينيلين“، مشيرة إلى أن ”أفرادا من وزارة الشؤون الخارجية جاءوا إلى نورالا، جنوب كوتاباتو يوم الخميس الماضي لحضور مراسم دفن جينيلين، وطلبوا من والد الضحية، توقيع وثيقة تشير إلى تسوية القضية في مقابل 50 مليون بيزو فيلبيني“.

وطالبت خالة العاملة المقتولة بمعاقبة القاتل بالإعدام، مشيرة إلى أنه ”لا يمكننا قبول الطريقة التي قتلت بها“.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» زينة تصدم الجميع: تزوجت أحمد عز عرفيًا
» الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها
» مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات
» يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"
» إعلامية شهيرة تهاجم إيهاب توفيق: طالع ترقص وأبوك متوفي في حريق؟
» فنان شهير: أولادي غير مسلمين رغم أنني مسلم
» ظهور أحمد الفيشاوي مع فتاة في عمر ابنته .. والجمهور يهاجمه
» ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين لـ 80 حالة
» فنانة شهيرة تكشف سر غيابها الإعلامي في البرامج
» "الخياط" تكشف الوجه الخبيث للجماعة الإرهابية
» إصابة مصري و24 أجنبيًا في تصادم أوتوبيس بأسوان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح