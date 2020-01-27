أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على بطل تونس

27 يناير 2020 - 10:21 ص

رفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في المرحلة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته قبل السفر إلى السودان الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطة عن فريقي النجم الساحلي والهلال.