رجل يهتك عرض سائق تاكسي ويسرق أمواله

شهدت الكويت واقعة مؤسفة، حيث اغتصب رجل سائق تاكسي يحمل الجنسية البنجلاديشية، وسرق أمواله.



وقالت وسائل إعلام كويتية إنه تم اختطاف السائق واقتياده إلى ساحة ترابية في منطقة الرقة جنوب البلاد.





ونقلت الصحف عن مصدر أمني، إن «سائق التاكسي الجوال، قصد مخفر وأبلغ بأنه توقف لأحد الأشخاص على الطريق في المنطقة ذاتها وقام بنقله، وفوجئ به يهدده بإلحاق الأذى به، مجبراً إياه على التوجه إلى ساحة ترابية في المنطقة ذاتها، وبعد أن ترجل من التاكسي، قام المتهم بنزع ملابسه وهتك عرضه بالقوّة ثم فتشه وأخذ منه مبلغ 200 دينار ولاذ بالفرار». تم تحرير محضر، وجار البحث والتحري وتتبع كاميرات المراقبة للوصول إلى الجاني.