أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الاثنين العديد من المواجهات بمختلف المسابقات، أبرزها مواجهة في كأس الاتحاد الإنجليزي.
"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد المباريات كالتالى:-
الدوري المصري:
حرس الحدود X أسوان - 02:30 مساءً - أون سبورت.
مصر المقاصة× طلائع الجيش- 5:00 مساءا- أون سبورت.
كأس الاتحاد الإنجليزي:
بورنموث X آرسنال - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري البرتغالي:
فيتوريا جيماريش X ريو آفي - 08:45 مساءً.
سبورتينج لشبونة X مارتيميو - 11:00 مساءً.
ظهر12:12 م
فجر
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شروق
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ظهر
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عصر
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مغرب
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عشاء
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