» زينة تروي تفاصيل حملها بأمريكا وطلب "عز" المهين لها

كشفت الفنانة زينة، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، تفاصيل حملها بتوأميها "زين الدين وعز الدين"، مشيرة إلى أن أحمد عز طلب منها بعد ولادتها تحليل "دي ان ايه" لإثبات نسب طفليه، رغم معرفته بحملها واقتراحه ولادتها بأمريكا.

وأوضحت زينة، خلال لقائها، أنه في بداية شهر مارس، حملت بطفلي، ولم يبد أي انزعاج، بل كان سعيدًا بالأمر، وعلى أي حال فإننا لم نخطط للحمل في الأساس ولم نفكر حتى في قرار الإنجاب من عدمه.

وأضافت: "اتفقنا على أننا سنسافر إلى أمريكا، حتى ألد طفلي بعيدًا عن الأنظار، وطلب منى حينها أن أعتزل الفن وأن أبقى هناك لتربيتهما، على أن يتكفل بمصاريفنا ويزورنا كل فترة للاطمئنان علينا".

وتابعت: "بشكل مفاجئ قال إنه مضطر للسفر بحجة مرض والده، لكنني اكتشفت أنه كان مع فتاة أخرى بعد تداول صورتهما"، مضيفة أن "بدأت المشاكل وعاد لمصر وتركني وحيدة، واضطررت إلى وضع طفلي في الشهر السابع، نظرًا لسوء حالتي الصحية".

واستطردت:أ خبرته بأنني وضعت، فبارك لي وطلب مني تحليل "DND ".. صُدمت ولكنني وافقت، وعلى الرغم من أن الطبيب أكد له أنه لا بد أن يجريه معنا، لكنه رفض الحضور، ولأنني لا أريد أي مشاكل، قررت أن أجريه بدونه.

واستكملت حديثها،"مررت بفترة عصيبة، وكنت أشعر بالحزن الشديد حينما أرى السعادة في أعين الآباء من حوالي بعد ولادة أطفالهم، بينما أعيش أسوأ أيام حياتي"،"كنت أخشى الابتعاد عن طفلي، حتى أنني كنت أرفض مغادرة الغرفة لتلقي العلاج، أو أن استحم، أو حتى أنام، كنت أخشى الموت تاركة إياهما" .

وأشارت "زينة" إلى أن أطباء المستشفى ظنوا أنني مجنونة، وأحضروا لي طبيبًا نفسيًا، وكانوا سيحرموني من طفلي، خوفًا عليهما مني".