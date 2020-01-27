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فؤاد أحمد.. قصة فقدان بصره بسبب التمثيل

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فؤاد احمد
فؤاد احمد

علا خطاب

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فقدان البصر

فؤاد احمد

ادوار الشر

يحل اليوم الاثنين، الموافق 27 يناير،ذكرى ميلاد الفنان فؤاد أحمد، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، والذي اشتهر بأدوار الشر في السينما المصرية.

اشتهر فؤاد أحمد، بأدوار الشر في عدد من الأعمال الفنية، لاسيما دوره في فيلم "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام، وبالرغم من أن أدواره كانت ثانوية إلا أنه بقدرته الهائلة على التمثيل جعلها أكثر تأثيرا.

ابتعد فؤاد أحمد قبل وفاته بسنوات طويلة عن التمثيل بعد أن فقد بصره بسبب خطأ في عملية المكياج من ماكيير التليفزيون المصري أثناء أدائه شخصية "هامان" في مسلسل "محمد رسول الله".

ووضع الماكيير كمية كبيرة من "القطران" على رأس فؤاد أحمد، أدت إلى سد الشعيرات الدموية بالرأس وتوقف وصول الأكسجين إلى المخ، بالإضافة إلى استخدام "الدوكو" في دهان وجهه، فأصيب بالعمى مباشرة، وظل هكذا دون علاج أو تعويض.

ورحل فؤاد أحمد عن عالمنا في 15 أغسطس عام 2010 عن عمر يناهز الـ74 عامًا.


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