متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

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احتجاجات مدينة الناصرية
احتجاجات مدينة الناصرية

متابعات- أمينة عبد العال

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الناصرية

السلطات العراقية

#احزاب السلطة القذرة

اتهم المتظاهرون المعتصمون في الساحة الرئيسية للاعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، من وصفوهم بـ" أحزاب السلطة القذرة" بالهجوم علي اعتصامهم الذي أسفر عن قتيل وعشرات الإصابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارات دفع رباعي أثناء اتجاهها لساحة الاعتصام، وإطلاق رصاص كثيف.

علي الجانب الآخر أعلنت السلطات العراقية أن من قام بالهجوم علي المعتصمين هم مسلحون مجهولون، وقاموا بإحراق خيامهم في الليل.

جدير بالذكر أن   المئات من المتظاهرين قد اعتصموا منذ أشهر في الساحة في إطار الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

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