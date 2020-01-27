زينة تبكي على الهواء مباشرة بسبب أحمد عز

دخلت الفنانة زينة، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، خلال ظهروها مع الإعلامي عمرو أديب، لأول مرة منذ عشر سنوات،كاشفة الكثير من كواليس علاقتها بالفنان أحمد عز وحملها منه .

وقالت زينة، خلال لقائها في حلقة الأحد، من برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن حياتها أصبحت أكثر صعوبة، نظرًا لتحملها مسئولية طفلين، ذلك بالإضافة إلى الحروب المادية والنفسية التي خاضتها بسبب والدهما والإعلام الذي تسبب في تشويه صورتها.

أشارت إلى أنها تحملت الكثير من الظلم، ولم تحاول الدفاع عن نفسها، لدرجة أن أصدقاءها ظنوا أنها تتناول مهدئات تجعلها تتحمل كل الاتهامات والإهانات التي وجهت إليها، معلقة: "ظلم محدش يتخيله".

أضافت، أنها تابعت أمس البرامج التي تحدثت عن الشهداء وأسرهم، مما جعلها تشعر بأنها حالها أفضل منهم، إلا أنها اكتشفت العكس بعدما أعادت التفكير في الأمر، معلقة: "هما فخورين بأبوهم، اللي ضحى بشرف عشان البلد، رجالة بجد وناس محترمة، وسايبين وراهم ذكرى حلوى"، تابعت باكية: "من الزعل كنت بخاف أنام مقومش، كنت بفضل صاحية عشان ولادي ملهمش غيري".