بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

27 يناير 2020 - 11:41 ص

أعلنت وسائل إعلام عراقية، هبطت مروحيات أمريكية في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، عقب تعرضها لهجوم صاروخي، مساء أمس الأحد.







وقالت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، إن المروحيات الأمريكية هبطت هناك، حيث يعتقد أنها نقلت عددا من الجرحى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن المروحيات هبطت داخل مجمع السفارة وسط بغداد ومن ثم أقلعت مجددا وتجولت في المكان قبل أن تغادر.

وأشارت الشبكة إلى احتمال أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين، مع توارد أنباء عن وجود ما لا يقل عن 4 جرحى، من دون وجود إعلان رسمي من أي طرف حول وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم الصاروخي.









وأطلق مجهولون، مساء أمس الأحد، صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية في بغداد، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق المطعم.







