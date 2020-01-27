بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

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وكالات - الدويني فولي

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بغداد

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الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، هبطت مروحيات أمريكية في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، عقب تعرضها لهجوم صاروخي، مساء أمس الأحد.
وقالت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، إن المروحيات الأمريكية هبطت هناك، حيث يعتقد أنها نقلت عددا من الجرحى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن المروحيات هبطت داخل مجمع السفارة وسط بغداد ومن ثم أقلعت مجددا وتجولت في المكان قبل أن تغادر.
وأشارت الشبكة إلى احتمال أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين، مع توارد أنباء عن وجود ما لا يقل عن 4 جرحى، من دون وجود إعلان رسمي من أي طرف حول وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم الصاروخي.


وأطلق مجهولون، مساء أمس الأحد، صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية في بغداد، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق المطعم.


ويعد هذا الهجوم، الخامس الذي يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 ينايرالجاري.

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