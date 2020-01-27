» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، آخر تداعيات الحالة الصحية للفنانة القديرة، نادية لطفي، موضحًا أن الحالة في الوقت الحالي مستقرة .

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث"، إن الحالة الصحية لنادية لطفي مستقرة منذ الأمس، حتى أنها استطاعت تناول الطعام وقامت بالمشي قليلا، لافتا إلى أنها قد تخرج من العناية المركزة خلال يومين على الأكثر، مؤكدا أنها لم يتم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، بل أصبحت حالتها أفضل، ودرجة الوعي لديها مرتفعة.





وفي السياق، انتقد نقيب الممثلين بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية التي تستغل الحالة المرضية للفنانين، على حد وصفه، قائلا: "بعض المواقع بتستغل الفنانين وتستنطقهم وتاخد منهم تصريحات، ده استغلال حالة صحية.. وإنه يحرضوا على النقابة وعلى زمايله، هو أصلا الراجل مش في الوعي الكامل بتاعه، مش عارف لمصلحة مين التشوية اللي بيحصل ده".