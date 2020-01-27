كويتية تطالب بالإرث من الأمير جابر الصباح

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الكويت

الإرث

الأمير جابر الصباح

أسدلت محكمة التمييز في دولة الكويت الستار على مطالبة مواطنة كويتية بالإرث من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك بعد سنوات من التقاضي.

وتوفى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد صباح في الـ 15 من يناير من عام 2006.

ونشر المحامي محمد ذعار العتيبي عبر حسابه في ”تويتر“، تفاصيل القضية، مؤكدا أن محكمة التمييز قضت بعدم أحقية مواطنة في الإرث من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بحكم نهائي.

وكانت المدّعية زعمت أنها أرملة الأمير الراحل بعد أن مضى على وفاته 10 سنوات، في حين ثبت أنها تطلقت منه.


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