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"كريم" تطلق خدمات جديدة للتنقل بين المحافظات

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أطلقت شركة كريم خدماتها للتنقل بين المحافظات باستخدام خدمات "كريم باص"، لتوسع خطوطها التي تربط بين القاهرة وطنطا، والمنصورة، لتصل إلى منطقة المعادي والقرية الذكية داخل القاهرة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها وسعت خطوطها بين الإسكندرية والقاهرة لتغطي عدة أماكن داخل العاصمة، مثل المعادي، والقرية الذكية، وأكتوبر، وهليوبوليس، والشيخ زايد، والتجمع الخامس، ومدينة نصر، وحدائق الأهرام، والهرم، والتحرير، وميدان لبنان.

وأضافت أن خدمة "كريم باص" تتوفر بأسعار تنافسية تبلغ 100 جنيه لخط القاهرة والإسكندرية، و80 جنيها لخط القاهرة والمنصورة، و75 جنيها لخط القاهرة وطنطا.

وتعمل الخدمة في 3 دورات على مدار اليوم وطوال الأسبوع، لتبدأ الفترة الصباحية من 6:30 و7:00 حتى 10:00 صباحًا، لنقل طلاب الجامعات والموظفين المسافرين بين المحافظات إلى أماكن دراستهم وعملهم بالنهار.

وتبدأ الفترة الثانية من 11 – 2 ظهرًا لمساعدة المسافرين على إنجاز حاجاتهم في المحافظات الأخرى، وتأتي الفترة الثالثة من 4 - 7 لتناسب مواعيد عودة الطلاب والموظفين إلى منازلهم، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين بين المحافظات.

وأطلقت الشركة خدمات النقل بين المحافظات عن طريق خدمتي "جو" و "جو بلس"، لتخدم السيارات (التي تتسع حتى 4 أفراد) المسافرين بين القاهرة والإسكندرية الذين يريدون السفر إلى مدن الدلتا والوجه القبلي والقناة، حيث دشنت خطوطًا من القاهرة باتجاه 18 مدينة بمحافظات مختلفة أبرزهم "السخنة، شرم الشيخ، كفر الشيخ، الغردقة، ومرسى مطروح، مرسى علم، الزقازيق، بنها، دمنهور، طنطا، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، السويس، سوهاج، والفيوم.


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