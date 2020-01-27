بـ صورة.. مكي يثير ضجة على مواقع التواصل

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أثار الفنان احمد مكي، اعجاب متابعيه، بعد نشره صورة له عبر حسابه على "انستجرام"، من داخل سيارته.

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى احمد مكى، وهذه ابرز اتعليقات كالاتى: الكبير اوى، مستنينك فى الرياض، القدوة.

وأعلن مسرح كايرو شو  الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاته لمسرحية "حزلؤم" لنجم الكوميديا أحمد مكي، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

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