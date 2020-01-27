» فنانة مصرية تكشف حقيقة علاقتها بممثل تركي: "كان في"

خرجت الفنانة أروى جودة، عن صمتها، لترد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول علاقة تجمعها بالممثل والمغني التركي،أوزجان دينيز منذ فترة كبيرة، حيث ربط البعض علاقتهما بسبب ظهورها معه في كليب غنائي وقت بداياتها الفنية.

من جانبها، قالت أروى إنه بالفعل كان هناك علاقة رسمية تجمعها بأوزجان دينيز في بدايتها الفنية، إذ التقيا سوياً وقت تواجدها في تركيا أثناء مشاركتها في مسابقة "أفضل عارضة أزياء" ثم شاركته تصوير كليب غنائي والتي ظهرت فيه كموديل، بحسب "في الفن".

وأضافت أروى أن أوزجان دينيز وقتها التقى عائلتها وكانت علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر وارتباط أوزجان بتركيا اكتشفا كل منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته وتم الانفصال باحترام وود.