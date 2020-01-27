هل يكون"كورونا"السبب في نهاية العالم كما تنبأ هذا الفيلم الأمريكي 2011

27 يناير 2020 - 02:10 م

قارن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ما يحدث في الصين حاليا بسبب فيروس"كورونا" المميت و أحداث الفيلم الأمريكي" المرض المعدي" أو " Contagion "، والذي صدر عام 2011، حسبما ذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وكانت تتناول أحداث الفيلم انتشار مرض معد ومميت يهدد البشرية، ويحاول بعض الأشخاص النجاة والبحث عن علاج في مدينة معزولة، وفي الفيلم قتل الفيروس عشرات الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم وتحاول مراكز السيطرة علي الأمراض وقف انتشار هذا الوباء.

والفيلم يسلط الضوء علي "خفاش" هو السبب في انتشار العدوي، وهو الأمر نفسه يحدث حاليا في كورونا، الذي ظهر لأول مرة في مدينة"ووهان" الصينية، حسبما نشرت"سكاي نيوز".

يذكر أن الفيلم بطولة مات ديمون، وجوينيث بالترو، ومن إخراج ستيف سوديربيرغ.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" انتشر في العديد من البلاد بدءا بالصين مصدرة المرض وقتل منه حوالي 80 شخص وبلغت الإصابة بالفيروس أكثر من 2700 شخص حول العالم.