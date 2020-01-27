  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القطر

شاهد.. أب ينقذ ابنته بأعجوبة من أمام قطار بالإسماعيلية

الدكتور أحمد الطيب

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي

كاف

"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

لينا مهني

وفاة أيقونة الثورة التونسية بعد صراع مع المرض

الكويت

كويتية تطالب بالإرث من الأمير جابر الصباح

أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

احتجاجات مدينة الناصرية

متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

شركة "مروحيات روسيا" تفتح مراكز صيانة في مصر

بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

ارسنال

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حبس فنان شهير 10 سنوات وتغريمه 2 مليون دولار

الصفحة الأخيرة

القبض على خليجي نصاب بفندق شهير
القبض على خليجي نصاب بفندق شهير

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكويت.. السجن 10 سنوات لخلية "تفجير المساجد"

#

حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار

#

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

#

تأييد حبس نجل فنان شهير عامين لصالح طليقته

حبس

تهريب

غسيل اموال

فنان شهير

عادل المسلم

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن محكمة التمييز الكويتية، قضت اليوم الاثنين، بتأييد حبس المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم 10 سنوات وتغريمه وشركته 600 ألف دينار (1,980,000 دولار) بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة، كما قضت ببراءة شريكه العراقي، وفق حسابات إخبارية محلية.
وتعود قضية المسلم إلى عام 2016، حين نشرت الشرطة تقريرا مصورا للحظة اقتحام مكتب يعود له، وكان يحوي موادا محظورة ومؤثرات عقلية.
وحاول المسلم وشريكه نفي التهم الموجهة بحقهما قبل صدور حكم نهائي يقضي بحبسهما، حيث أكد خلال التحقيقات الأولية أنّ المضبوطات لم يتوصل إليها رجال المباحث في مكتبه بل في مكتب آخر، مدعيا أنه لا يملك منزلاً بل يسكن في منزل بالإيجار، وحسابه البنكي لا يتجاوز عشرة آلاف دينار.

وبدأت الشبهات تحوم حول المسلم، بعد أن صورت زوجته الفنانة المهرة البحرينية آنذاك مقطعا تحدثت فيه عن إهداء المسلم لها طائرة خاصة، وعن كونها أول فنانة يصبح لديها شركة طيران خاصة بها، وهو ما أثار تساؤلات حول سر الثروة والبذخ المفاجئ في حياة الفنانين، ولم تلبث المهرة البحرينية أن تخلت عن زوجها بعد وقت قصير من القبض عليه، وتركت الكويت عائدة إلى موطنها البحرين، بعدما ثبت تورطه في الاتجار بالمخدرات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه
» تعرف أكثر على "كورونا" القاتل وكيف تحمي نفسك من الإصابة به
» فينيسيا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية
» وزيرة الثقافة تشهد تسليم يحيى الفخرانى جائزة مهرجان أبو ظبى
» حبس فنان شهير 10 سنوات وتغريمه 2 مليون دولار
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادا لـ "دجلة"
» فنانة مصرية تكشف حقيقة علاقتها بممثل تركي: "كان في"
» إغلاق مدخل نفق النهضة في الدقي جزئيا
» براءة حمادة السيد لاعب نادي أسوان في قضية “ولاية سيناء”
» "كريم" تطلق خدمات جديدة للتنقل بين المحافظات
» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح