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وزيرة الثقافة تشهد تسليم يحيى الفخرانى جائزة مهرجان أبو ظبى

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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تسليم هدى إبراهيم مؤسسة مجموعة أبو ظبى للثقافة والفنون النجم يحيى الفخرانى جائزة مهرجان أبوظبى تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الامارت وذلك خلال الحفل الذى أقيم على مسرح الأوبرا الصغير بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام وكوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة .

قالت عبد الدايم إن الجائزة تعد حلقة جديدة فى سلسلة انتصارات الابداع المصرى الذى يواصل التوهج اقليميا وعالميا ، مشيرة ان النجم يحيى الفخرانى نموذجا مشرفا يفخر به الوطن باعتباره قامة فنية بارزة .

من جانبها قالت هدى كانو إن الفخراني اختار الفن المهنة الاصعب مؤمنا ان الثقافة والفنون هما الركائز الاساسية لنهضة الامم ، واضافت أنه صاحب موهبة استثنائية يرتحل بجمهوره إلى عالم تتلاشي فيه الفوارق واليوم يتم تكريمه لتاريخه الفني الطويل والمضئ .

وعبر الفخراني عن سعادته بالحصول على الجائزة باعتبارها من دولة الامارات العربية الشقيقة خاصة وانها تمنح من أجل العطاء الانسانى والتسامح موضحا أن الاعمال الابداعية خالدة والتكريم يعد دليلا على السير فى الطريق الصحيح .


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