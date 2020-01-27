» رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه

نشر فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجر، صورة عبر حسابه على "إنستجرام"يظهر فيها الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، حيث اعتقد البعض أنها ردًا منه على الشائعات التى طالته مؤخرًا.

وكتب على الصورة: "أحب الاستماع إلى الأكاذيب في حين أني أعرف الحقيقة".

وذكرت بعض الصحف اللبنانية، أنه تبين للتحقيق في حادث منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، ومن شركة "داتا" للاتصالات، وخلافاً لما يتم تداوله، أن اللص محمد الموسى الذي اقتحم منزلهما، كان يتعقب الهاشم منذ فترة.

وأفادت الصحف بأن الموسى اتصل أكثر من مرة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوافر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

بينما كشفت مصادر مقربة، أن الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً بتاتاً، مضيفة أنه زار محيط مقر العيادة مرة واحدة، مشيرة إلى أن السارق زار المنطقة التي يقع فيها منزل الهاشم وعجرم مرّة واحدة في ديسمبرالأول الماضي، لاستكشاف المنطقة ما يثبت أنه لم يكن موجوداً في هذه المنطقة ولم يعمل فيها أبداً.