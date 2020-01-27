  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أردوغان

صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق

مريم حسين

الإمارات تصدم فنانة شهيرة بعد الفيديو الفاضح (القصة كاملة)

أرشيفية

كارثة بالشرقية.. قتلى في تصادم 4 سيارات بسبب قيادة طفل

الخطيب وال الشيخ

اتصال عاجل من «الخطيب» بـ«تركي آل الشيخ»

هيثم بن طارق

سلطان عمان يثير الجدل بأول قرار رسمي

أرشيفية

كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

أرشيفية

تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

تقرير ألماني: منع النقاب عنصرية

القضاء يحسم أمر ارتداء النقاب في الجامعة بحكم نهائي

أرشيفية

زلزال يهز غرب إيران

جنازة شهيد الوطن بالمنيا

أهالي المنيا يشيعون جنازة شهيد سيناء

تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قطع المياه عن 13 منطقة بسبب كسر مفاجئ

#

تعليق مفاجئ من طارق العريان على تطليقه أصالة

#

تعليق جرئ من" ترامب" عن حذف مشهده في" وحدي بالمنزل"

#

«بن سلمان» يتحدث عن اتفاق مع قطر: سنفاجئ العالم

قطر

الامارات

السعودية

أخبار السعودية

المصالحة الخليجية

علقت كل من السعودية والإمارات، على الأزمة الخليجية والمصالحة مع دولة قطر.

وكشف البلدان عن إجراء سلسلة لقاءات مع قطر، ضمت كذلك مصر والبحرين، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل.

وشددتا الدولتان على مواصلة دول "المقاطعة" الجهود لحل الخلافات، بحسب وكالة "سونا" السودانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، استقبلت ظهر أمس الأحد، سفيري السعودية، علي بن حسن، والإمارات، حمد الجنيبي، حيث أحاطها الدبلوماسيان، "بنتائج اللقاءات التي جرت بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر في إطار إعلان القاهرة لعام 2018".

وأوضح السفيران، حسب الوكالة، أنه تم عقد "عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربع وقطر، ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، إلا أن اللقاءات وصلت إلى طريق مسدود".

وأكد السفيران السعودي والإماراتي أن الدول الأربع "ماضية في إيجاد حلول للخلافات".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان
» "كاف" يحسم الجدل حول حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي
» زلزال يهز غرب إيران
» الأهلي يوافق على إعارة محمد عبد لمنعم لسموحة
» «الطيب» يقود أسوان للفوز على حرس الحدود
» أهالي المنيا يشيعون جنازة شهيد سيناء
» رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه
» تعرف أكثر على "كورونا" القاتل وكيف تحمي نفسك من الإصابة به
» فينيسيا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية
» وزيرة الثقافة تشهد تسليم يحيى الفخرانى جائزة مهرجان أبو ظبى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:00 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح