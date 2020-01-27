كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

27 يناير 2020 - 04:54 م

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إسقاطها طائرة تحمل جنودا أمريكيين وسط البلاد، مشيرة إلى أن كل من كان على متنها قد لقي حتفه.

وقالت الحركة إنه تم إسقاط الطائرة في ولاية غزني، موضحة أن من بين القتلى ضباط أمريكيون كبار.

وفى هذا الإطار، قال المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري لوكالة فرانس برس "إن الطائرة تحطمت في منطقة ولاية غزنة.. وما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".

وفي ولاية غزنة تقع مساحات شاسعة من الأراضي الريفية تحت سيطرة مسلحي طالبان، ما يجعل وصول المسؤولين إليها صعبا.

كما قال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة "ديه ياك"، ولا توجد معلومات عن مصير 110 أشخاص كانوا على متنها.وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية، بأن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.