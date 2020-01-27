» «الطيب» يقود أسوان للفوز على حرس الحدود

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حرس الحدود

المصريون

أسوان

حقق فريق أسوان فوزًا غاليًا على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف اللقاء كريم الطيب لأسوان في الدقيقة 35 ثم جاء التعادل من فريق الحرس في الدقيقة 58 ثم جاء نفس اللاعب ليحرز هدف بالخطأ في مرماه ليعلن تفوق نادي أسوان على فريقه.

ويعد هذا الفوز الثاني لأسوان في الموسم الحالي ليرتفع مركزه من المركز الأخير إلى المركز 14 برصيد 12 نقطة بينما يأتي فريق الحرس في المركز التاسع برصيد 18 نقطة في الدوري المصري الممتاز.


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