» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان

27 يناير 2020 - 05:36 م

تداول ناشطون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر حطام طائرة كانت تقل جنودًا أمريكيين،أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إسقاطها وسط البلاد.

وقالت الحركة إنها أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين وسط البلاد، مشيرة إلى أن كل من كان على متنها قد لقي حتفه.

وقالت الحركة إنه تم إسقاط الطائرة في ولاية غزني، موضحة أن من بين القتلى ضباط أمريكيون كبار.

وأشارت تقارير إعلامية أن 110 أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وفى هذا الإطار، قال المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري لوكالة فرانس برس "إن الطائرة تحطمت في منطقة ولاية غزنة.. وما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".