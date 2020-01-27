» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة

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دجلة

المصريون

الزمالك

عواد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك برئاسة الفرنسي باتريس كارتيرون، السبب وراء استبعاد محمد عواد حارس الفريق من المشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الثلاثاء ببطولة الدوري العام.

وأشار مصدر داخل الجهاز إلى أن السبب وراء استبعاد محمد عواد هو تجهيزه للمشاركة في مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن الجهاز ينوي الدفع بعدد من البدلاء في مباراة بطل أنجولا بعد ضمان التأهل بشكل رسمي للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.


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