أرقام خرافية.. مصر تتفوق على تركيا فى سلاح الجو

27 يناير 2020 - 07:15 م

كشف تصنيف موقع عالمي، تفوق سلاح الجو المصري على نظيره التركي، بحيث جاء ترتيبه في المرتبة التاسعة عالميًا.

وتصنف 4 دول في الشرق الأوسط ضمن أضخم 24 قوة جوية في العالم، وتمتلك مجتمعة أكثر من 4 آلاف طائرة حربية، بحسب موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي.

وقال الموقع العالمي إن مصر تحتل المرتبة رقم 9 عالميا، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، بقوة جوية تضم 1092 طائرة حربية.

وذكر أن تركيا تلي مصر حيث تحتل المرتبة العاشرة عالميا، بقوة جوية تضم 1067 طائرة حربية.

وتحتل القوة الجوية السعودية، المرتبة رقم 12 عالميا، والمرتبة الـ3 في الشرق الأوسط، تليها إسرائيل، التي تحتل المرتبة رقم 18 عالميا، والمرتبة الـ4 في الشرق الأوسط، بحسب الموقع الأمريكي.

وتأتي إيران في المرتبة رقم 24 عالميا، والمرتبة الخامسة، بين أقوى 5 قوات جوية في الشرق الأوسط.

وتضم القوات الجوية المصرية، قوة مقاتلات عددها 211 مقاتلة، تجعلها في المرتبة الـ13 عالميا، و341 طائرة هجومية، تجعلها في المرتبة رقم 8 عالميا.

وتضم القوات الجوية المصرية 59 طائرة شحن عسكري، تجعلها بين أضخم 12 أسطول نقل عسكري في العالم، إضافة إلى 388 طائرة تدريب، تجعلها واحدة من الدول الأربع الأكبر في مجال التدريب على الطيران الحربي.

وتحتل قوة المروحيات المصرية المرتبة رقم 15 عالميا، بـ293 مروحية، بينها 46 مروحية هجومية.

أما القوة الجوية التركية فتحتل المرتبة العاشرة عالميا بإجمالي عدد طائرات 1067، وتشمل 207 مقاتلة حربية، تجعلها في المرتبة الـ14 عالميا، و207 طائرة هجومية، تجعلها في نفس المرتبة، إضافة إلى احتلالها المرتبة الـ8 عالميا بأسطول نقل عسكري يضم 87 طائرة.

وتمتلك تركيا 289 طائرة تدريب، تجعلها في المرتبة رقم 9 عالميا، و492 مروحية تجهعلها في المرتبة رقم 8 عالميا، بينها 94 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا.