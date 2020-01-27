» «محتال» يورط الزمالك في أزمة مع جامعة القاهرة

27 يناير 2020 - 07:29 م

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ما تردد عن حاجه القلعة البيضاء لتعيين خريجى جامعة القاهرة فى قناة الزمالك الفضائية.

وشدد نادي الزمالك أنه لا صحة للأنباء التي رددها الشخص "المحتال" الذى نشر إعلانا عبر فيسبوك بجروبات تابعة لجامعة القاهرة عن فتح باب التعيين لخريجي جامعة القاهرة فى قناة النادي والعلاقات العامة والنادي النهري.

وأكد نادي الزمالك فى بيانه أن "الزمالك له قنوات رسمية يعلن من خلالها عن أي أمور تخص القلعة البيضاء سواء على الموقع الرسمي او قناة النادي".

وقرر مجلس إدارة النادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص "المحتال".