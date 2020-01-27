» كواليس جلسة سرية جمعت بين «الجنايني» ومحمد صلاح

27 يناير 2020 - 07:50 م

شهد الاجتماع الذي عقده عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الُمكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مناقشة العديد من الملفات الهامة بخصوص تطوير كرة القدم في مصر.

وأكد مصدر مسئول بالجبلاية، أن جلسة الجنايني ومحمد صلاح تناولت خطة انشاء مدارس متخصصة لكرة القدم في مصر تضم 1000 لاعب خلال المرحلة المقبلة، تحت ادارة خبراء من انجلترا، في كرة القدم، بجانب خبراء تغذية، وأخصائيين نفسيين وغيرها من التخصصات المهمة لإعداد ناشئين علي أسس علمية سليمة.

ومن المتوقع ان يقوم صلاح خلال تواجده بانجلترا بترشيح بعض الخبراء المؤهلين للأشراف علي هذا المشروع.

وأضاف المصدر ان الجنايني حرص خلال هذه الجلسة علي الاستعانة بدراية محمد صلاح بالكرة الانجليزية للمساعدة علي نقل النظام الاليكتروني للاتحاد الانجليزي لكرة القدم، وتطبيقه في مصر بما يحتويه من تسجيل اليكتروني للاعبين وغيرها من الأمور الادارية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية خلال المرحلة المقبلة.