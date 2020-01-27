هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

27 يناير 2020 - 08:02 م

تفجرت تفاصيل جديدة، حول قضية تورط الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية قتل شاب سوري اقتحم فيلته بقصد السرقة وتهديد حياة أسرته.

وورد اسم الفنانة هيفاء وهبى والفنانة نجوى كرم، في محضر القضية الذي سجلته الجهات المعنية بالإطلاع على "داتا الإتصالات" الخاصة بالقتيل محمد حسن الموسى، وأفراد عائلة الدكتور ?فادي الهاشم?، حيث بحث القتيل عن منزلهما أيضًا.

وبحسب ما ذكرته قناة LBCI اللبنانية، فبدارسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية، تبين وجود عدد من المواضيع بحث عنها الموسى في محرك البحث غوغل، والتي تمحورت حول شخصية الفنانة اللبنانية ?نانسي عجرم? وزوجها فادي الهاشم، ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، كما بحث الموسى عن مكان سكن الفنانة اللبنانية ?هيفا وهبي? والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وبمراجعة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أشارت بتوقيف مطلق النار والإستماع إلى إفادة زوجته نانسي نبيل عجرم والدتها ريموندا مواليد 1983 والمدعو أحمد زياب زهاب والدته ماريا مواليد 1983 سوري وهو سائق العائلة وشقيقه حميد مواليد 1985، وبعد الإستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسي وأحمد أحرار وتوقيف حميد بجرم إقامة منتهية الصلاحية، وختم المحضر وايداعها إياه مع الموقوف، بواسطة مفرزة جونية القضائية.

وبتاريخ 1 يوليو 2019 قام الموسى بالبحث عن منزل هيفا وهبي، وأيضاً بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بحث عن منزل ?نجوى كرم?.