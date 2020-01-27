متحدث جامعة القاهرة: منع المنتقبات من التدريس

أحمد سالم
كشف الدكتور محمد علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بحظ ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب داخل الجامعة.
وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «جامعة القاهرة تطبق القرار منذ فترة ونتابع عملية التنفيذ عبر العمداء ووكلاء الكليات».
وأكد أن المخالفين لقرار حظر النقاب سيمنع من التدريس بجامعة القاهرة.
وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين بتأييد حكم حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
فجر05:29 ص
فجر
05:29
شروق
06:55
ظهر
12:12
عصر
15:09
مغرب
17:30
عشاء
19:00