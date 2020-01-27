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موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمقاصة

الرياضة

المقاصة
المقاصة

أمير سعد

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المصريون

المقاصة

ميدو

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لإدارة مصر المقاصة، موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الفيومي مشيرًا إلى أن الهولندي رود كرول، ترشح لتدريب الفريق، بجانب مجموعة كبيرة من المدربين الأجانب وذلك بعد إقالة أحمد حسام ميدو، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك بعد التعادل بنتيجة 1-1، أمام طلائع الجيش اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي استضافه ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

وأضاف بكري سليم في تصريحات عقب المباراة: "هناك مجموعة كبيرة من المدربين الأجانب، التي نسعى للتعاقد معها في الفترة المقبلة، وعلى رأس هؤلاء المدربين الهولندي رود كرول".

وشدد المدير التنفيذي للمقاصة، على أن مجلس الإدارة يدرس حاليًا أكثر من سيرة ذاتية لعدد كبير من المدربين لحسم الأمر خلال ثلاثة أيام.

وأتم بكري سليم: "القرار الأقوى حاليًا هو التعاقد مع مدير فني مصري، والذي سيتم الإعلان عنه خلال ثلاثة أيام".

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