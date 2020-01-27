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الجيش الأمريكي: الطائرة التي سقطت بأفغانستان تابعة لنا

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سقوط طائرة عسكرية (أرشيفية)
سقوط طائرة عسكرية (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، أن الطائرة التي سقطت في ولاية غزني، وسط أفغانستان، تابعة له.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية، سوني ليغيت، في تغريدة، إن الطائرة من طراز "بومبارديه إي 11 أيه".
وأضاف ليغيت أن الطائرة يستخدمها الجيش الأمريكي للمراقبة الإلكترونية على أفغانستان.
وأردف: "التحقيق حول سقوط الطائرة مستمر، ولا يوجد دليل على أنها سقطت بنيران عدوة".
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في حديث للأناضول، بأن الحركة "أسقطت طائرة أمريكية كانت تحمل على متنها عملاء الاستخبارات الأمريكية، قتلوا بدورهم خلال الحادث".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مسؤولون أفغان أن طائرة ركاب تحطمت في غزني، وتضاربت الأنباء المتعلقة بعدد الركاب ما بين 83 و110 أشخاص. -

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