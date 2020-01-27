» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن انتشار فيروس كورونا وأحدث ما توصلت إليه الصين الشعبية لمواجهة هذا الفيروس المميت الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية ببعض مدن الصين.
وأوضح التقرير، أن السبب في انتشار فيروس كورونا هو أن أعراضه تظهر علي الشخص بعد عدة الأيام لذلك يصعب اكتشاف الشخص المريض فور عدوته بالمرض، مشيرا إلى أنه ليست من الأمر السهل التوصل لعلاج نهائي لهذا الفيروس حاليا، لافتا إلى بدء التجارب السريرية لعلاج هذا الفيروس يستغرق بضعة أشهر.
وتسبب مرض كورونا، مسبقا في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، والمحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهرا، أنه ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، ما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.