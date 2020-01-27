  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماسبيرو

رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

قطع الانترنت

"النواب" يفتح النار على مسؤولي الاتصالات لهذا السبب

نشأت الديهي

"الديهي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن خطة السلام الأمريكية

جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق

جابر نصار يكشف معلومة هامة بشأن قرار حظر النقاب

كوبي

"طائرات الموت" تحصد حياة الرياضيين

البرلمان

البرلمان يواجه «كورونا» والمطاعم الصينية في المرمى

فنانة

اغتصاب فنانة داخل شقتها بالهرم أمام ابنها

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر: طقس الغد شديد البرودة

أرشيفية

الكونغو تبني أكبر سد.. ومصر توجه وفدًا إليها

هيفاء وهبى ونجوى كرم

هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

بالفيديو..

هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"

آخر الأخبار

مواجهة كورونا
مواجهة كورونا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هل يكون"كورونا"السبب في نهاية العالم كما تنبأ هذا الفيلم الأمريكي 2011

#

"الخرباوي" يكشف السبب الحقيقي لاغتيال هشام بركات

#

مدافع الأهلي يكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بصالح جمعة

#

خبير عسكري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن انتشار فيروس كورونا وأحدث ما توصلت إليه الصين الشعبية لمواجهة هذا الفيروس المميت الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية ببعض مدن الصين.
 وأوضح التقرير، أن السبب في انتشار فيروس كورونا هو أن أعراضه تظهر علي الشخص بعد عدة الأيام لذلك يصعب اكتشاف الشخص المريض فور عدوته بالمرض، مشيرا إلى أنه ليست من الأمر السهل التوصل لعلاج نهائي لهذا الفيروس حاليا، لافتا إلى بدء التجارب السريرية لعلاج هذا الفيروس يستغرق بضعة أشهر.
 وتسبب مرض كورونا، مسبقا في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، والمحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهرا، أنه ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، ما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"موسى" على إنقاذ أب لأبنته من الدهس
» جامعة القاهرة تكشف موعد تطبيق قرار حظر النقاب
» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"
» ترامب: الثلاثاء موعد إعلان "صفقة القرن"
» الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا
» بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل
» 692 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم
» الصحف الإنجليزية تبرز خطأ ساذج لـ«صلاح» مع ليفربول
» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين
» منتخب قطر لليد يتوج ببطولة أمم آسيا
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني