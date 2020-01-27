جابر نصار يكشف معلومة هامة بشأن قرار حظر النقاب

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جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق

المصريون ـ متابعات

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وصف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قرار المحكمة الإدارية العليا بحظ ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب داخل الجامعة بالحكم التاريخي.
وقال نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قرار منع التدريس بالنقاب أسفر عن انحصار انتشار النقاب بين الطالبات، حيث كان يقع بعض الطالبات تحت تأثير المدرسات المنتقبات»، معلقا «فخورون بتطبيق المحكمة الإدارية العليا للقرار».
وأكمل «النقاب يؤثر سلبيا على عملية التواصل التعليمية والمحكمة الإدارية أقرت بأحقية الجامعة في اشتراط زي محدد يمكن أعضاء هيئة التدريس من عملهم على غرار الشرطة والقوات المسلحة»، مشيرا إلى أن أحكام الإدارية العليا ترسي مبادئ قانونية عامة تلتزم بها المحاكم الأخرى، وهو ما يعني أنه يحق للتعليم العالي إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بجميع الجامعات.

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