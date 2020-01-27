جابر نصار يكشف معلومة هامة بشأن قرار حظر النقاب

27 يناير 2020 - 10:40 م

وصف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قرار المحكمة الإدارية العليا بحظ ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب داخل الجامعة بالحكم التاريخي.



وقال نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قرار منع التدريس بالنقاب أسفر عن انحصار انتشار النقاب بين الطالبات، حيث كان يقع بعض الطالبات تحت تأثير المدرسات المنتقبات»، معلقا «فخورون بتطبيق المحكمة الإدارية العليا للقرار».